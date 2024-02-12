Самара, 12 февраля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Школьницу, пропавшую в Самаре, нашли мёртвой спустя 11 дней. Об этом сообщает 12 февраля пресс-служба следственного управления СКР по Самарской области.

Иван Шилов ИА Регнум

16-летняя девушка, одетая в красный пуховик и чёрные джинсы, ушла из дома днём 1 февраля и пропала. В связи с этим было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Тело школьницы нашли 11 февраля в лесном массиве в Самарском районе. Видимых следов насильственной смерти на теле нет, назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Девушку искали полицейские и волонтёры, в том числе в районе реки Волги. В день исчезновения школьницу видели в районе Некрасовского спуска.

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Как сообщало ИА Регнум, 1 января в деревне Полоное Псковской области пропала 11-летняя девочка. Следствие отрабатывает все версии её исчезновения, в том числе криминальные, сообщали в СК.