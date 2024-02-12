Варшава, 12 февраля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В Польше протестующие фермеры свозят к пункту пропуска «Дорохуск» на границе с Украиной покрышки и сено, сообщает 12 февраля «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.

IMAGO/Dominika Zarzycka/Global Look Press

«Прямо сейчас на дорогу возле пункта пропуска в Дорохуске подвозят сено. Здесь уже запасли резиновые покрышки», — рассказал очевидец.

Он добавил, что в ближайшее время это скоро подожгут в знак протеста.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля польские фермеры, протестующие против ввоза украинского зерна в Евросоюз, вскрыли фургоны с зерном близ пограничного пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск».

После прекращения действия эмбарго Евросоюза на поставки зерна и других сельхозтоваров с Украины в сентябре 2023 года власти Венгрии, Польши и Словакии ввели аналогичный запрет в отношении своих стран самостоятельно.

31 января Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту «чувствительной» сельскохозяйственной продукции ЕС.

Ранее в январе польские фермеры, принявшие участие в акции протеста против ввоза товаров с Украины, заблокировали дороги в 200 точках по всех стране, выведя на трассы тракторы и прочую технику.