Москва, 12 февраля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В московском аэропорту Шереметьево пассажир разбил металлической стойкой окно представительства авиакомпании «Победа». Об этом 12 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Алексей Майшев/РИА Новости

Отмечается, что мужчина был взбешён тем, что опоздал на рейс в Пермь, а авиакомпания ничем не смогла ему помочь. Он схватил стойку и бросил её в стекло.

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В результате инцидента сотрудники представительства не пострадали. Мужчина был задержан.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в московском аэропорту Шереметьево самолёт с пассажирами зацепил самоходный трап при рулении. Воздушное судно совершило посадку в Москве, но во время парковки на высадку пассажиров произошёл инцидент. Когда тягач буксировал борт на стоянку, самолёт зацепил крылом автотрап. Пострадавших нет, самолёту требуется серьёзный ремонт.