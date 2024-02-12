Москва, 12 февраля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В Москве на месте бывшей промышленной зоны «Медведково» построят микрорайон со спорткомплексом, детским садом и школой. Возведение микрорайона проводится в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), говорится на сайте правительства Москвы.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По словам руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, право на строительство нового микрорайона можно получить в торгах, которые запланированы на 5 марта. Как уточнил чиновник, заявки на участие принимаются до 22 февраля.

«Инвесторы могут принять участие в торгах на право редевелопмента части бывшей промзоны Медведково на северо-востоке Москвы площадью почти 27 гектаров. В рамках проекта комплексного развития территорий предусмотрено строительство около 438 тысяч квадратных метров производственных, общественно-деловых и социальных объектов», — сообщил Гаман, добавив, что в рамках проекта можно будет возвести жильё общей площадью порядка 252 тысяч кв. м.

Как отметил руководитель департамента, проект КРТ включает в себя строительство детского сада на 200 воспитанников, школы на 700 учеников, а также спорткомплекса площадью более 16 тысяч квадратных метров.

Подчёркивается, что ежегодный бюджетный эффект для Москвы после строительства микрорайона составит около четырёх миллиардов рублей.

По данным правительства Москвы, в рамках КРТ на разных стадиях реализуются 228 проектов суммарной площадью около 2,7 тысячи гектаров.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что порядка 675 тысяч рабочих мест создадут в столице благодаря реализации программы КРТ.

Отмечалось, что на данный момент в столице реорганизуют участки общей площадью около 2,7 тыс. га. Среди них есть как бывшие промзоны, так и территории, признанные неэффективно используемыми. На них построят более 22 млн кв. м недвижимости.

По проектам появятся высокотехнологичные производственные комплексы, общественно-деловые и социальные объекты. Подчёркивалось, что детские сады, школы, поликлиники и физкультурно-оздоровительные центры вошли в каждый проект КРТ.