Москва, 12 февраля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. ВС России нужно готовиться к серьёзной ротации ВСУ на авдеевском направлении и к ожесточённым боевым действиям. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 февраля заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

Он отметил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский при назначении его на эту должность пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому удержать Авдеевку. Поэтому сейчас можно наблюдать, как «Генерал 200» (так называют Сырского СМИ и военные из-за огромных потерь личного состава) готов перебрасывать на авдеевское направление новые силы для того, чтобы сдержать своё обещание, пояснил военный эксперт.

«Необходимо готовиться к серьёзной ротации со стороны ВСУ на этом направлении и к ожесточённым боевым действиям, связанным с тем, что украинское командование концентрирует свои усилия в связи с назначением нового главкома», — добавил он.

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Кошкин уточнил, что ВС России сейчас находятся в режиме активных действий.

«За нами инициатива, у нас в настоящее время достаточно сил и средств, возможностей для ведения успешных боевых действий тактического характера», — подчеркнул он, добавив, что российские военные решают задачи медленно, но уверенно.

Инициатива как оставалась, так и остаётся за Вооружёнными силами России, отметил он. Как указал Кошкин, несмотря на то, что новая бригада ВСУ и будет создавать трудности для ВС России, российских военнослужащих не остановить.

«Мы всё это видим, будем подвергать огневому воздействию, принимать соответствующие меры», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский журнал Forbes сообщил, что ВСУ перебрасывают одну из своих лучших бригад на авдеевское направление, чтобы помешать российским войскам прорвать линию обороны. По информации издания, Киев старается усилить свои подразделения в ДНР. В статье отмечается, что 3-я штурмовая бригада является единственной сухопутной бригадой ВСУ, про которую известно, что по состоянию на прошлую неделю она находилась в резерве.

Отмечается, что Киев идёт на огромный риск, решив оставить свои войска в Авдеевке и принять бой.

Немецкая газета Bild 1 февраля сообщила о том, что бывший на тот момент главкомом ВСУ Валерий Залужный хотел вывести войска из Авдеевки, но Зеленский был против этого. По информации журналистов, отводом войск Залужный намеревался выровнять фронт, но не получил одобрения от руководства страны.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский известен в рядах украинской армии как командир, который не считается с потерями, не исключены очередные организованные им «мясорубки».

Президент России Владимир Путин 31 января назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия.