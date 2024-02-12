Число пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом увеличилось до 17
МВД: 13 детей и четверо взрослых пострадали в ДТП в Псковской области
Псков, 12 февраля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Четверо взрослых и 13 детей пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Пушкиногорском районе Псковской области. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила 12 февраля в Telegram-канале.
МЧС России/РИА Новости
«По предварительной информации, пострадали 17 человек: четверо взрослых и 13 детей», — написала Волк.
Она добавила, что нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация, остальным помощь оказывают на месте.
Ранее в МЧС сообщили о 12 пострадавших, восемь из которых — дети.
Как сообщало ИА Регнум, вблизи деревни Новгородка в кювет съехал автобус, водитель которого пытался избежать столкновения с грузовиком. Автобус вёз детей на экскурсию в Псков.