Псков, 12 февраля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Четверо взрослых и 13 детей пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Пушкиногорском районе Псковской области. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила 12 февраля в Telegram-канале.

МЧС России/РИА Новости

«По предварительной информации, пострадали 17 человек: четверо взрослых и 13 детей», — написала Волк.

Она добавила, что нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация, остальным помощь оказывают на месте.

Ранее в МЧС сообщили о 12 пострадавших, восемь из которых — дети.

Как сообщало ИА Регнум, вблизи деревни Новгородка в кювет съехал автобус, водитель которого пытался избежать столкновения с грузовиком. Автобус вёз детей на экскурсию в Псков.