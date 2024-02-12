Под Псковом опрокинулась скорая, ехавшая к пострадавшим в ДТП с автобусом
Псков, 12 февраля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. В Псковской области перевернулась машина скорой помощи, которая ехала к детям, пострадавшим в ДТП с автобусом. Об этом 12 февраля сообщил Telegram-канал «112».
Отмечается, что ДТП произошло между деревнями Горки и Заходы. Водитель машины скорой помощи не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. В результате пострадали сам водитель и фельдшер.
К перевернувшейся скорой выехала другая машина и спасатели.
Как передавало ИА Регнум, в Псковской области автобус, перевозивший детей на экскурсию, столкнулся с фурой. ДТП произошло около деревни Новгородка в Пушкиногорском районе, на 379-м километре федеральной дороги Р-23. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. По предварительной информации, пострадали 12 человек, из них восемь детей.