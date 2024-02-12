Москва, 12 февраля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Объявление погибших бойцов пропавшими без вести практикуется в рядах ВСУ. Тела в таких случаях остаются на поле боя, рассказал пленный украинский военный Андрей Лазаркевич на видео, предоставленном «Известиям» Министерством обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«О людях, которые «двухсотые», их можно забрать с поля боя, а они говорят, что они пропали без вести. Это же ненормально, когда этого человека можно забрать и отправить домой!» — сказал Лазаркевич.

По словам пленного, на передовой также практикуется стрельба в спину своим же бойцам, которые отступают или пытаются сдаться. Подразделения, понёсшие большие потери, объединяют в сводные отряды и вновь отправляют к линии фронта.

Лучше сдаться в плен российским войскам, чем «лежать и гнить, зная, что за тобой никто не приедет», сказал бывший боец ВСУ.

Мужчина рассказал, что попал в зону СВО, когда сотрудники военкомата забрали его по пути на работу. Лазаркевич побывал в учебных центрах в Ровно, Харькове и Чугуеве, а также пытался сбежать. Во время боя командир и его помощник бросили подчинённых в блиндаже. После этого оставшиеся бойцы приняли решение сдаться.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американский журналист, ветеран ВМС США Патрик Ланкастер снял репортаж о бывших военных ВСУ, перешедших на сторону России. Они рассказали о коррупции и произволе в украинской армии, о нанесении ударов по мирным жителям.