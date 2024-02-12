Псков, 12 февраля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. В Псковской области автобус, перевозивший детей на экскурсию, столкнулся с фурой. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России

Отмечается, что ДТП произошло около деревни Новгородка в Пушкиногорском районе Псковской области, на 379-м километре федеральной дороги Р-23.

«Дети направлялись на экскурсию в Псков. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. Предварительно, пострадали 12 человек, из них восемь детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте аварии работают 22 спасателя и семь единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля в Кемеровской области в результате дорожной аварии с участием легкового автомобиля и двух пассажирских автобусов пострадали 14 человек. На 32-м километре трассы Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол автомобиль ВАЗ-2104 занесло на встречную полосу. Машина столкнулась с автобусом «Волгабас». После этого на автобус и ВАЗ наехал другой автобус — «ЛиАЗ», двигавшийся в попутном направлении с отечественным автомобилем. В двух рейсовых автобусах ехали 56 пассажиров. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, большинству из них назначили амбулаторное лечение.