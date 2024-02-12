Москва, 12 февраля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. В преддверии Дня всех влюбленных Леди Mail.ru (проект VK) провёл опрос и выяснил, как россияне предпочитают ходить на свидания. Как показало исследование, на свидания ходят 56% опрошенных, причём половина из них делает это раз в две недели или чаще.

Александр Сухов/РИА Новости

65% респондентов сошлись во мнении, что инициатива приглашать на свидание остаётся за мужчиной. ещё 31% считает, что такую инициативу может проявить любой из партнёров.

Подавляющее большинство опрошенных — 76% — полагают, что платить на свидании должен мужчина. Каждый пятый россиянин уверен, что счёт стоит делить поровну, либо же каждому платить за себя.

Самыми популярными местами для свиданий опрошенные россияне назвали рестораны (20%), парки и красивые городские локации (19%), а также отдых на природе (15%).

В четвёрку наиболее распространенных мест для свидания также попал поход в кино. Такой досуг предпочли бы 14% опрошенных. За массовое мероприятие (концерт, матч, квиз, квест) высказались 11%, за театр — 9%, музей — 5%, а за ночной клуб — 3%.

Ещё 3% предпочли бы заняться спортивными активностями.

При этом, как показали исследования, жители крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Омск, чаще ходят в рестораны, а во Владивостоке предпочитают кино. В Казани и Челябинске любят выезжать со своими половинками на природу.

Также россиян расспросили о самых запоминающихся свиданиях. Первое место 38% опрошенных мужчин и 34% опрошенных женщин отдали романтическому вечеру. 14% опрошенных воодушевились бы веселым свиданием со спортивными играми. Среди других вариантов — караоке, кафе, рыбалка и совместные онлайн-игры.

Опрос проходил среди пользователей проекта Леди Mail.ru, участие приняли более 6680 респондентов.

В День всех влюбленных россияне чаще всего организуют романтические свидания дома и дарят друг другу подарки. К празднику звёзды, блогеры и авторы ВКонтакте, Одноклассников и Дзена запускают тематические челленджи, которые вдохновят пользователей на необычные свидания.

Так, INSTASAMKA в своём сообществе ВКонтакте пригласила подписчиков рассекретить свои топ-места для свиданий. До 14 февраля пользователи ВКонтакте смогут рассказать о самых необычных, романтичных и запоминающихся локациях для свиданий в своем городе, а артистка лично выберет лучшие истории и подарит их авторам VK Капсулы с голосовым помощником Марусей и сертификаты на необычное свидание.

«Семейные пары шеф-поваров и фудблогеров в Дзене, ВКонтакте и ОК покажут на своем примере, как объединяет создание вкусных шедевров. Григорий Мосин с женой Владленой, Саша и Оля Бельковичи и «Сладкий персик» пройдут испытание под тэгом #ЕдаОбъединяет: герои совместно приготовят блюдо, при этом один не будет видеть то, что делает, а у второго будут наушники с громкой музыкой. Подписчики блогеров смогут поделиться своими коронными парными блюдами, авторов лучших комментариев ждут подарочные корзины с продуктами для романтического ужина», — говорится в пресс-срелизе VK.

Признаться в любви можно будет и спорту: марафон #спортялюблютебя стартует ВКонтакте и в Дзене 14 февраля. Герман Эль Классико, Никита Нагорный и Ирек Ризаев в VK Клипах продемонстрируют свои лучшие спортивные трюки и тренировки. Присоединиться к марафону сможет любой пользователь ВКонтакте и Дзена: блогеры выберут понравившиеся клипы и посты с «признаниями» и подарят призы, среди которых сертификат на 100 000 рублей на спортивный инвентарь и экипировку, VK Капсулы с голосовым помощником Марусей и смарт-часы.

Ещё один челлендж объединит всех любителей путешествий: в историях ВКонтакте и моментах в ОК 50 сообществ тревел-блогеров расскажут о красивых, впечатляющих и романтичных поездках и маршрутах, а также наградят лучшие истории подписчиков призами.