Москва, 12 февраля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Работы на жизненно важных объектах и инженерных сетях продолжаются в городах-побратимах Москвы Донецке и Луганске, благоустраиваются общественные пространства. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил 12 февраля в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В планах — восстановить и отремонтировать 1237 зданий и сооружений, почти 250 км инженерных сетей и 230 тыс. кв. м дорог», — рассказал Собянин о планах на текущий год.

Он отметил, что с 2022 года в Донецке и Луганске московские специалисты построили, восстановили и отремонтировали больше 1720 зданий и сооружений, в числе которых жилые дома, школы, детские сады и больницы.

Кроме того, построено и отремонтировано 555 км инженерных сетей и 1,3 млн кв. м дорог. В городах-побратимах постоянно работают бригады московских коммунальщиков. Они выполняют аварийно-восстановительные работы и помогают пройти осенне-зимний период.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин заявил, что руководители российских регионов должны делать всё, чтобы помочь стране в период спецоперации.