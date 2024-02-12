Москва, 12 февраля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Апелляция новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» на решение о присуждении четырёх технических поражений отклонена. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Александр Кряжев/РИА Новости

Отмечается, что Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России (ФХР) и КХЛ завершила рассмотрение апелляции «Сибири».

«По итогам разбирательства совместная дисциплинарная палата КХЛ-ФХР приняла решение отказать ХК «Сибирь» в удовлетворении заявления», — говорится в сообщении.

В лиге подчеркнули, что защитник Фёдор Гордеев на момент заявки клуба на сезон не имел права выступать за сборную России, но позже ФХР присвоила ему российское спортивное гражданство. Согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство определяется в момент заявки и не изменяется до конца сезона.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января КХЛ сняла с новосибирской «Сибири» четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров. В лиге заявили, что клуб превысил в заявке на отдельно взятый матч установленное ограничение числа хоккеистов в статусе «иностранный игрок». На новосибирский клуб также наложен денежный штраф.