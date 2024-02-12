Вашингтон, 12 февраля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. В конце октября 2023 года в швейцарском Цюрихе состоялось заседание тайного клуба крупнейших банкиров Европы, пишет Financial Times.

Thomas Sbampato/Global Look Press

Так, пишет агентство, на встречу, длившуюся три дня, в отель Dolder Grand съехались 40 самых влиятельных представителей банковской сферы европейских стран.

Негласное мероприятие было проведено Международным институтом банковских исследований IIEB — «весьма влиятельной организацией», о существовании которой мало что известно, говорится в материале.

Отмечается, что это самый секретный клуб финансистов, где встречаются руководители банков и главы государств, премьер-министры, короли и председатели ЦБ разных стран. Он был основан в Париже в 1950 году.

У IIEB нет сайта, списки его членов, протоколы заседаний не публикуются. Встречи проходят в дворцах и отелях, участники обсуждают «деликатные темы по формированию глобальной политики», но им не рекомендуется рассказывать об этом, заключил автор статьи.

Как передавало ИА Регнум, ранее аналитики из датского Saxo Bank представили миру свои традиционные шокирующие прогнозы на 2024 год. Наряду с действительно маловероятными, типа перемещения столицы футбола в Эр-Рияд и запрета на негосударственные новости, в этом списке содержатся и вполне реалистичные предсказания. Главное в этих прогнозах — не их дословное претворение в жизнь, а тенденции, и в прошлом аналитиками банка они по многим направлениям были определены верно.