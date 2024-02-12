Москва, 12 февраля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел РФ координировало прекращение договора с посольством Украины на аренду зданий в Москве. Об этом 12 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Согласовывающее ведомство — МИД, оно координировало», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что и дальше решения в области внешней политики будут приниматься в соответствии с российскими интересами.

Как передавало ИА Регнум, департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины, сообщили 10 февраля в МИД РФ.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что в дипломатии существует принцип взаимности, поэтому было принято решение прекратить договоры аренды. Украинскую сторону в установленном порядке об этом проинформировали.

В апреле 2023 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городской совет разорвал договор аренды на земельные участки российского посольства. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ответит соответствующим образом.