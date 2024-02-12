Москва, 12 февраля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Финляндия в настоящее время относится к недружественным странам, поэтому президент России Владимир Путин не будет поздравлять экс-премьера этой страны Александра Стубба с победой во втором туре президентских выборов. Об этом 12 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

IMAGO/Heikki Saukkomaa Александр Стубб

«В настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам, она полностью присоединилась к санкциям, заявления носят весьма недружественный характер», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,6% голосов при явке 70,7%. Его сопернику — бывшему главе МИД Финляндии и депутату Пекке Хаависто — удалось получить 48,4% голосов.

Стубб проявил себя как активный сторонник евроатлантического и антироссийского курса. Он выступал против членства РФ в Совете Безопасности ООН, а также за отказ от полноценных отношений с восточным соседом до тех пор, пока российские войска находятся на Украине.

В одном из интервью он назвал своими ошибками во время работы в правительстве стремление к безвизовому режиму с Россией, одобрение газопровода «Северный поток», а также включение Росатома в проект атомной электростанции Fennovoima. В сентябре 2023 года в интервью испанской газете 20minutos АлександрСтубб призывал оказать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров.