Москва, 12 февраля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Лидеры стран Запада эмоционально отреагировали на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, но главное, что они ознакомились с его содержанием. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 12 февраля журналистам.

Гавриил Григоров/РИА Новости

По словам представителя Кремля, у лидеров Великобритании и Германии и так была возможность ознакомиться с позицией Путина. В интервью она была в полной мере представлена.

Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью — это главное. А уже эмоциональная реакция — это, наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны»,

«По всей видимости, они знакомы с содержанием интервью, это для нас главное», — сказал он.

Эмоциональная реакция связана с той ситуацией, в которой оказались их страны, это попытки объясниться перед налогоплательщиками, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал интервью Путина «смехотворным» и заявил, что Путин якобы рассказал совершенно абсурдную историю о причинах конфликта на Украине. Глава британского правительства Риши Сунак раскритиковал Путина из-за слов об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила Шольцу и Сунаку. По её словам, оба они ослушались приказа США не смотреть интервью.