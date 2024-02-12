Москва, 12 февраля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Россия сохраняет надежду, что новый глава Финляндии Александер Стубб будет сбалансировано относиться к теме российско-финляндских отношений, заявил на брифинге 12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Новый глава Финляндии Александер Стубб

«Мы всё равно сохраняем надежу, что новый глава государства, имея возможность получать всю полноту информации, всё-таки будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что в настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам, она полностью присоединилась к санкциям.

«И сами заявления господина президента нового носят весьма и весьма недружественных характер», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, кандидат от Национальной коалиционной партии и бывший финский премьер-министр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов в Финляндии. После обработки 100% бюллетеней он набрал 51,6% голосов избирателей. Его сопернику по второму туру экс-лаве МИД Финляндии и депутату Пекке Хаависто удалось получить 48,4% голосов.

Стубб проявил себя как активный сторонник евроатлантического и антироссийского курса. Он выступал против членства РФ в Совете Безопасности ООН, а также за отказ от полноценных отношений с восточным соседом до тех пор, пока российские войска находятся на Украине. Поддерживал конфискацию замороженных российских активов и их использование для помощи Киеву.

В одном из интервью Александр Стубб назвал своими ошибками во время работы в правительстве стремление к безвизовому режиму с Россией, одобрение газопровода «Северный поток «, а также включение Росатома в проект атомной электростанции Fennovoima. В сентябре 2023 года в интервью испанской газете 20minutos Александр Стубб призвать оказать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров.