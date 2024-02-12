Москва, 12 февраля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Рекомендации для российских граждан, планирующих выезд в недружественные страны, будут обновлены. Об этом глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил в опубликованном 12 февраля интервью ТАСС.

Александр Гальперин/РИА Новости

Он отметил, что работа по обновлению рекомендаций ведётся «с учётом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий».

По словам Климова, наиболее резонансные случаи дискриминации и политизированного отношения к россиянам МИД фиксирует в странах Прибалтики, прежде всего, в Латвии. Значительному числу российских граждан там грозит депортация.

Как сообщало ИА Регнум, в Латвии под угрозой депортации оказались 1167 российских граждан, 789 из них — это люди старше 60 лет. Среди кандидатов на выдворение — незрячие инвалиды с детства, уточнили в российском посольстве.

Ранее в связи с принятием поправок к закону «Об иммиграции» власти Латвии аннулировали удостоверения личности более чем 3000 проживающих в стране граждан России. Для возобновления действия удостоверения они должны повторно сдать экзамен по латышскому языку.

В МИД России назвали преступными намерения Латвии по изгнанию российских граждан, которые долго жили в республике и исправно платили там налоги.