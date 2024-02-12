Москва, 12 февраля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Рэпер ST (Александр Степанов) снял клип на песню «Дай ему сил» в зоне проведения спецоперации. Съёмки шли в настоящих окопах и блиндажах, сообщают 12 февраля «Известия».

Кадр из видео

Издание отмечает, что авторы клипа стремились максимально точно показать быт и жизнь бойцов на фронте, поэтому не использовали декораций. Съёмки проходили в полевых условиях, в них участвовали не только профессиональные актёры, но и военнослужащие.

«Всё это — настоящие блиндажи и окопы, в которых бойцы каждый день защищают Родину», — говорится в материале.

Герои клипа — обычные парни, которые считают защиту родной страны своим долгом. Один из актёров рассказал, что ходит в храм и ставит свечи за здравие бойцов.

Из-за съёмок в зоне СВО информацию о клипе держали в секрете, её раскрыли в последний момент. На съёмочной площадке использовали дым, задействовали тяжёлую технику: «Тигр» и БТР.

Рэпер ST посвятил песню «Дай ему сил» самим бойцам и лично приехал в Донбасс, чтобы исполнить её. Выступления артистов, отметил он, дают бойцам понять, что о них думают, переживают и заботятся.

Как сообщало ИА Регнум, новая композиция ST «Дай ему сил» вышла 9 февраля и попала в двадцатку популярных песен. Музыкант впервые исполнил песню перед бойцами Росгвардии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3866687" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Клип будет опубликован в ближайшее время в преддверии Дня защитника Отечества.