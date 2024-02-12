Ростов-на-Дону, 12 февраля, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Полузащитник Денис Глушаков покинул расположение футбольного клуба «Ростов». Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба команды.

Алексей Филиппов/РИА Новости Денис Глушаков

«Денис Глушаков провёл месяц сборов с «Ростовом». Сегодня полузащитник покинул расположение команды», — говорится в сообщении.

37-летний футболист принял участие в двух сборах команды. В конце января было объявлено, что он покинул костромской «Спартак».

Ранее Глушаков выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. Также он играл за «Ахмат», «Химки» и «Нижний Новгород». В составе сборной России Глушаков провёл 57 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Как сообщало ИА Регнум, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен игрой своей команды в матче Зимнего кубка РПЛ с московским «Спартаком», несмотря на убедительную победу. По его словам, большинство забитых мячей стали результатом удачного стечения обстоятельств. Также он отметил, что на ход поединка серьёзное влияние оказали замены и разное физическое состояние команд.

Матч «Ростов» — «Спартак», проходивший в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Аль-Нахайян», завершился со счетом 3:0 в пользу «жёлто-синих».

Пресс-служба Российской премьер-лиги 27 января опубликовала расписание первых после зимней паузы туров в чемпионате России. 19-й тур РПЛ начнётся 1 марта матчем между «Ростовом» и «Крыльями Советов».