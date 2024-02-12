Сана, 12 февраля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американское судно Star Iris в Красном море, заявил представитель движения Яхья Сариа.

Gerard Bottino/Global Look Press

«Военно-морские силы Йемена нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Star Iris в Красном море. Попадание было прямым и точным», — пояснил представитель движения.

До этого, 6 февраля, участники движения «Ансар Аллах» выпустили шесть противокорабельных ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе.

Отмечалось, что три ракеты, одну из которых сбил американский эсминец, были выпущены в сторону греческого сухогруза MV Star Nasia под флагом Маршалловых Островов. В результате атаки судно получило незначительное повреждение.

Как тогда заявили в Пентагоне, ещё три ракеты упали в воду вблизи британского торгового судна MV Morning Tide.

После атаки американские и британские войска нанесли удары по объектам движения «Ансар Алла» в провинции Ходейда в Йемене.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 11 на 12 января США и Британия в составе международной коалиции начали военную операцию в Йемене. Они использовали для ударов крылатые ракеты. Вашингтон и Лондон заявили, что эта атака стала ответом на нападения хуситов на суда возле йеменского побережья.

3 февраля США при поддержке Британии, Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии атаковали 36 целей в 13 местах на территории Йемена.