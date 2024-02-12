Москва, 12 февраля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Позиция Финляндии в отношении России не изменится после прихода к власти бывшего финского премьер-министра Александра Стубба, одержавшего победу во втором туре президентских выборов в Финляндии. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 12 февраля высказал замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press Александр Стубб

Он напомнил, что Стубб не является новичком в политике, у него за спиной большой опыт политической деятельности.

Эксперт подчеркнул, что высказывания Стубба находятся в мейнстриме современной финской политики, они являются антироссийскими и пронатовскими. Стубб активно поддерживает нынешнюю политику Финляндии на развитие отношений с НАТО, добавил он.

Шаповалов высказал мнение о том, что Финляндия имеет достаточно специфическую политическую систему при всеобщих выборах президента, которые, как правило, характерны для президентских или полупрезидентских государств.

«Финляндия является парламентской республикой, то есть по большому счёту от президента мало что зависит в системе власти с учётом данного факта, и с учётом той политической линии, которой придерживается Стубб. Поэтому можно констатировать, что позиция Финляндии не изменится. Она останется в том русле, в котором развивается последнее время», — отметил эксперт.

Он уточнил, что Финляндия будет также активно включаться в структуры НАТО, в деятельность Североатлантического альянса и, естественно, это будет приводить к дальнейшей конфронтации с Россией.

Политолог подчеркнул, что в настоящее время Финляндия не является суверенным государством в полном смысле этого слова.

«Войдя в НАТО, Финляндия фактически утратила значительную часть суверенитета. И сейчас, по сути, поручила обеспечение безопасности США, таким образом фактически находится в русле той политики, которую проводит Вашингтон», — добавил эксперт.

Шаповалов также отметил, что между Александром Стуббом и его соперником по второму туру бывшим главой МИД Финляндии и депутатом Пекка Хаависто не существует серьёзных противоречий.

Оба политика придерживаются проатлантической прозападной ориентации, оба близки к центру, поэтому тот факт, что голоса на выборах поделены примерно поровну, не приводит к серьёзному выяснению отношений, обратил внимание политолог.

«Для обоих кандидатов это не настолько принципиальный вопрос. Здесь конфликта нет в отличие от ряда других стран, например, США, где противоречия очень накалены. Скорее, мы видим в Финляндии консенсус элит, у них нет существенных расхождений», — указал Шаповалов, добавив, что оба политика имеют большой политический бэкграунд, придерживаются центристских позиций и ориентируются на евроатлантизм.

Как отметил политолог, при этом нельзя сказать, что выборы в Финляндии были имитацией борьбы. Но серьёзной конкуренции между двумя политиками не было, скорее это была такая политическая игра, в рамках которой проигравший несколько процентов сразу же признал своё поражение, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, кандидат от Национальной коалиционной партии и бывший финский премьер-министр Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов в Финляндии. По информации министерства юстиции страны, после подсчета 100% голосов Стубб набрал 51,6% голосов избирателей. Его сопернику по второму туру бывшему главе МИД Финляндии и депутату Пекке Хаависто удалось получить 48,4% голосов.

Явка во втором туре составила 70,7%. В соответствии с финским законодательством, президента этой республики избирают на 6 лет. При этом политики не могут занимать указанную должность более чем два срока подряд. Стубб должен вступить в должность 1 марта.