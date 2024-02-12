Москва, 12 февраля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. В России исключён риск завоза вируса «Аляскапокс», специалисты контролируют ситуацию на границе. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

Ранее в американском штате Аляска сообщили о смерти пожилого мужчины из-за вируса «Аляскапокс».

«Риски завоза и заболевания вирусом «Аляскапокс» на территории России исключены», — сообщили журналистам в ведомстве.

Несмотря на то, что число выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через госграницу, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, по данным департамента здравоохранения штата Аляска, вирусом заразился пожилой мужчина с ослабленным иммунитетом из-за лечения рака.

Он жил один в лесной зоне, и предполагается, что мог заразиться от бездомной кошки, которая, по его словам, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. При этом результат теста животного на AKPV оказался отрицательным.

Вирус «Аляскапокс» (AKPV) открыли в 2015 году, к настоящему времени было известно только о пяти переболевших, при этом все пациенты остались живы.