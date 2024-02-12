Астана, 12 февраля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Генеральный консул России в Казахстане Дмитрий Тураев заявил, что к концу декабря 2023 года в республике остались не более 80 тыс. из 400 тыс. россиян, выехавших туда в 2022 году после начала мобилизации в РФ.

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«По оценочным данным компетентных органов Республики Казахстан, после начала мобилизации в России в Казахстан въехали около 400 тыс. россиян, из которых на конец декабря 2023 года в стране оставались около 50-80 тыс.», — рассказал дипломат ТАСС.

Генконсул пояснил, что отток россиян из Казахстана указывает на определённые трудности у них в республике. Среди них — требование части организаций к знанию казахского языка при приёме на работу, ужесточение миграционного режима в части обязательного оформления РВП после 90 дней пребывания, взлёт цен на недвижимость в последние два года, уточнил Тураев.

Также дипломат рассказал, что именно Казахстан граждане РФ выбрали в 2022 году из-за безвизового режима, отсутствия языкового барьера, развитых цифровых коммуникаций, льготного налогообложения и недорогой стоимости проживания.

Как сообщало ИА Регнум, число россиян, вернувшихся в РФ из Грузии, в 2023 году на 31 тыс. человек превысило количество уехавших туда граждан России. По данным МВД республики, водители легковых авто с паспортами Российской Федерации въехали в Грузию в 2023 году более 757 тыс. раз, а выехали около 1,2 млн раз.

Ещё в марте наблюдатели фиксировали, что поток машин с россиянами на уже знаменитом погранпереходе Верхний Ларс растянулся на несколько километров уже в обратном направлении — в сторону РФ. Они потянулись обратно в том числе и из-за дороговизны уровня жизни. По оценке международной платформы анализа цен Numbeo, Тбилиси занял третье место по уровню цен среди самых популярных направлений релокации россиян (первое место у Еревана, второе — у Белграда; Алма-Ата и Стамбул оказались дешевле).