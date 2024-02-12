Москва, 12 февраля, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Следствие попросило Таганский суд Москвы продлить арест на два месяца блогеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется по делу о мошенничестве. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Калой Ахильгов.

Сергей Фадеичев/ТАСС Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов

«Следствие попросило продлить арест ещё на два месяца. Судебное заседание состоится завтра», — передаёт слова адвоката «РИА Новости».

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября по подозрению в мошенничестве. По данным МВД, он и его сообщники обещали научить, как открыть прибыльный бизнес. Прокуратура изначально предъявила ему обвинения в восьми преступлениях: поверившие блогеру люди заключали договоры на суммы от 100 тыс. до 1,9 млн рублей. 4 ноября блогера арестовали.

12 декабря Таганский суд продлил арест блогера на два месяца.

Как передавало ИА Регнум ранее, сам Шабутдинов назвал арест недоразумением и «нездоровым сигналом» для российского бизнеса. По его словам, он не согласен с обвинением, так как принадлежащий ему «Like Центр» имеет лицензию Минобразования и аккредитацию Минцифры.