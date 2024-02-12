Бразилиа, 12 февраля, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Сборная Бразилии по футболу впервые за 20 лет не смогла пройти отбор на Олимпийские игры. 12 февраля бразильцы проиграли сборной Аргентины в матче финального раунда южноамериканского отборочного турнира на Игры-2024 в Париже.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Встреча завершилась со счётом 0:1. Автором единственного гола стал Лусиано Гонду на 75-й минуте. В стартовом составе бразильской команды выступали два футболиста, играющие в Российской премьер-лиге (РПЛ) — защитники Лукас Фассон («Локомотив») и Келлвен (ЦСКА).

Сборная Бразилии выиграла два последних футбольных олимпийских турнира. В последний раз бразильцы пропускали Олимпиаду 20 лет назад — в Афинах-2004.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в матче группового этапа отбора на чемпионат мира — 2026 по футболу сборная Бразилии проиграла команде Аргентины. Встреча, прошедшая на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро 22 ноября, завершилась со счётом 0:1. В настоящее время сборная Бразилии занимает шестое место в турнирной таблице южноамериканской квалификации.