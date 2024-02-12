Москва, 12 февраля, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проведут, как ожидается, рабочую встречу в Москве. Об этом сообщил российский посол в ЦАР Александр Бикантов.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера

Визит Туадеры в Москву намечен на 14–16 февраля. Президент ЦАР примет участие в антиколониальном форуме «Единой России» и обсудит с представителями РФ весь комплекс двусторонних и международных сюжетов.

«Ожидается рабочая встреча с зампредом СБ РФ Дмитрием Медведевым», — сказал Бикантов «РИА Новости».

Он добавил, что прорабатываются и другие рабочие встречи зарубежного лидера. Вероятно, Туадера проведёт переговоры, направленные на дальнейшее стимулирование связей между Москвой и Банги и придание им большей динамики и размаха. Для этого есть широкие возможности, заключил посол.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон заявила, что республика планирует расширить сотрудничество со странами БРИКС. Она отметила, что ЦАР хотела бы присоединиться к этой международной организации, но пока не соответствует её критериям.