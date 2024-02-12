Магас, 12 февраля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Россия может производить агропромышленную продукцию, превосходящую по качеству зарубежную. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе встречи с главой совета директоров агрокомбината «Сунжа» Хаджибикаром Албаковым. Участники встречи обсудили вопросы запуска второго этапа предприятия.

Александр Погожев ИА REGNUM Клубника

Как рассказал Албаков, агрокомбинат «Сунжа» — современный тепличный комплекс, где овощи можно производить круглогодично. Помидоры на предприятии выращивают по особой технологии, используя лотки с питательным раствором, который подает компьютеризированная система. Нынешний объем производства комбината — 6–8 тысяч тонн томатов в год, однако есть планы повысить его 18–19 тысяч тонн. Первый этап строительства агрокомбината «Сунжа» реализовали за счет инвестора.

В теплицах агрокомбината выращивают огурцы, причем урожайность их вдвое выше, чем у помидоров. Агрокомбинат «Сунжа» рассчитывает осенью примерно на 30 тонн урожая огурцов и помидоров.

В составе агропромышленного технопарка «Сунжа» в марте завершается строительство электроподстанции «Тихая». С 1 сентября подстанция начнет эксплуатироваться. Как заметил Хаджибикар Албаков, продукция агрокомбината «Сунжа» хорошо продается в других субъектах. Договоры заключены и со всеми крупными региональными сетями.

Махмуд-Али Калиматов заметил, что агрокомбинат вполне способен полностью удовлетворить потребности республики в огурцах и помидорах. Он предложил предприятию договориться с ретейлерами о том, чтобы продавать свою продукцию местным жителям с десятипроцентной скидкой. По мнению Калиматова, насыщение рынка приведет к падению цены. Власти республики не возражают относительно завоза овощей из других регионов.

«Вы понимаете, цена ценой, но самое главное — сделать так, чтобы жители Ингушетии потребляли экологически чистую, выращенную без применения химикатов, местную продукцию. Будем, конечно же, поставлять и в другие субъекты России», — заявил глава республики.

Среди импортозамещенной продукции, которую поставляет агрокомбинат «Сунжа», есть и саженцы клубники. Раньше их привозили из Голландии, но из-за санкций подобную практику пришлось прервать. Саженцы из Ингушетии продаются по всей России, и партия из 600 единиц уже реализована. По качеству рассада оказалась не хуже, чем зарубежная. «Я был приятно удивлен, рад, что такие ягоды выращиваются местными аграриями. В республике очень эффективно работают агропредприятия, в том числе «Сад — Гигант Ингушетия», «Агрокомбинат Сунжа», Выделенные им земли используются рачительно и по назначению. Производится экологически чистая продукция», — обратил внимание Махмуд-Али Калиматов. Он уверен, что в России можно производить продукцию, которая будет качественнее европейской.

Махмуд-Али Калиматов также отметил, что в Ингушетии продолжают создавать новые рабочие места для местных жителей и агрокомбинат «Сунжа» немало этому способствует. Численность его сотрудников — более 100 человек. А в скором будущем на фоне запуска дополнительных производств их количество увеличится до 500 человек.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу превращения российского агрокомплекса в высокотехнологичную отрасль.