Владивосток, 12 февраля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. В КНДР в ближайшие годы начнёт принимать российских туристов строящаяся Вонсан-Кальмаская туристическая зона с развитой инфраструктурой, включая отели и магазины. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Приморского края.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Отмечается, что 9 февраля из Владивостока в Северную Корею прибыла первая после пандемии коронавируса туристическая группа россиян из 98 человек. Во время поездки туристы смогли увидеть достопримечательности Пхеньяна, а также посетить горнолыжной курорт Масикрён.

По данным пресс-службы краевого правительства, туристическая программа также включала ознакомление российских журналистов с процессом строительства Вонсан-Кальмаской туристической зоны, площадь которой составляет порядка 2,8 кв. км. Отмечается, что на её территории будут располагаться 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов, а также пляж протяжённостью четыре километра.

«Ожидается, что в ближайшие годы туристическая зона начнёт работу и будет принимать и российских туристов», — отметили в правительстве региона.

Власти региона уточнили, что следующая туристическая группа из России посетит КНДР в начале марта этого года.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре прошло года глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что регион готов принять детей из Северной Кореи для обучения в хореографическом и музыкальном училищах.

Он также рассказал, что рассматривается вопрос о возможности выступления артистов приморского балета в КНДР.

По словам Кожемяко, для этого нужно посмотреть, насколько там соответствуют залы именно для балета, и после этого можно будет совершать культурные обмены.