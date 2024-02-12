Химки, Московская область, 12 февраля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с сотрудниками ФСБ РФ перекрыли в подмосковных Химках канал незаконного оборота и контрабанды драгоценных металлов. Изъято более 5,5 тонны сырья, содержащего платину, палладий и родий на сумму более 70 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале «Новости МВД РФ».

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«Предварительно установлено, что злоумышленники незаконно скупали у юридических и физических лиц автомобильные каталитические нейтрализаторы, которые содержат драгоценные металлы. Затем их перерабатывали для контрабандного перемещения через таможенную границу. В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 5,5 тонны сырья, содержащего платину, палладий и родий, на сумму более 70 млн рублей. Следователем СУ УМВД России по городскому округу Химки Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 191, 30 и 226.1 УК РФ», — пояснила Ирина Волк.

Четверо фигурантов уголовного дела, проживающие в Подмосковье, являются гражданами трёх иностранных государств, добавила Волк. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнила официальный представитель МВД.

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Как передавало ИА Регнум, в апреле 2020 года ФСБ пресекла контрабанду драгоценных металлов из России в Германию на 200 млн рублей. Преступная группа организовала канал вывоза платины, палладия, родия транзитом через Белоруссию и Литву. Кроме того, в Подмосковье со складов изъяли золото и серебро весом более 162 кг, а также более 700 кг перемолотых автокатализаторов стоимостью более 10 млн рублей.

В ноябре 2023 года китайский турист попытался вывезти из России более 185 граммов золотого песка. Часть он спрятал в чехле смартфона, а часть смешал с шампунем, кремом и зубной пастой. Его на границе в Благовещенске задержали сотрудники Федеральной таможенной службы.

Ранее в сентябре таможенники задержали в Приамурье иностранцев, которые хотели увезти из России золото на 18 млн рублей. Злоумышленники пытались выдать золотые изделия за декоративные подвески.

В июне в Грозном задержали гражданку России, которая намеревалась уехать в Турцию с золотыми слитками, пытаясь выдать их за шоколад. Кроме того, в кармане куртки задержанной нашли два бриллианта в два карата каждый.