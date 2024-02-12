Москва, 12 февраля, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Национальная сеть глобального договора ООН в России высоко оценила решение руководства компании «ФосАгро» повысить заработные платы своим сотрудникам с 1 февраля 2024 года на 15%. Организация является ключевой международной платформой социально-ответственного бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Содействие достижению цели устойчивого развития №8 «Достойная работа и экономический рост» является одной из важнейших задач для ответственных работодателей, заявила исполнительный директор национальной сети глобального договора ООН в России Наталья Дорпеко. Речь идет об обеспечение справедливой оплаты и создание безопасных условий труда, комфорта на рабочем месте, возможностей для развития и раскрытия потенциала каждого сотрудника.

«Национальная сеть глобального договора ООН приветствует последовательную приверженность компании «ФосАгро», одного из самых активных участников платформы, обладающего статусом лидера глобального договора ООН, принципам корпоративной ответственности и устойчивого развития», — подчеркнула Дорпеко. Она отметила, что подтверждением служит регулярная индексация зарплат трудового коллектива (в том числе на 15% с 1 февраля этого года), расширение социальных льгот и пособий в коллективных договорах, первоочередное внимание компании аспектам промышленной безопасности и охраны труда. «ФосАгро» своим примером демонстрирует, что именно ответственный бизнес может быть долгосрочно устойчивым и успешным, вносит важный вклад в совершенствование практик и стандартов ведения предпринимательской деятельности в нашей стране», — сказала Наталья Дорпеко.

В 2018 году «ФосАгро» вошло в число 37 компаний мира, обладающих лидирующим статусом глобального договора ООН. Компания последовательно и успешно реализует программы, направленные на развитие человеческого капитала, повышение благополучия регионов присутствия, включая экологические и климатические аспекты.

Напомним, индексация в 15%, анонсированная «ФосАгро», стала самой масштабной в отечественной промышленности с начала года. Помимо заработной платы на предприятиях компании действует гибкая система мотивации и премирования, основанная на выполнении и перевыполнении плановых производственных показателей. Ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам — Дню химика и Дню горняка. Так, в 2023 году каждому сотруднику в сумме было выплачено по 100 тысяч рублей, ветеранам предприятий — по 20 тысяч рублей. Кроме того, на предприятиях ФосАгро действуют новые коллективные договоры, признанные экспертами лучшими в отрасли. За последние десять лет компания в семь раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов. За последние два года эта сумма превысила 25 млрд рублей.

«ФосАгро» одержала победу в большинстве номинаций национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учреждённой по инициативе президента РФ Владимира Путина. Всего свои проекты на рассмотрение оргкомитета направили 44 российские компании, а «ФосАгро» показала максимальный из возможных результатов. Награждение победителей номинаций состоялось в ходе Социального форума Российского союза промышленников и предпринимателей «Развитие человеческого потенциала как фактор устойчивого развития в условиях глобальных перемен» в Москве.