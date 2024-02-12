Вашингтон, 12 февраля, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты проигрывают России на Украине и терпят поражение на Ближнем Востоке, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

Kyle Mazza/Global Look Press

«Россия побеждает и будет побеждать на Украине. Соединённые Штаты ничего не могут сделать, чтобы остановить это», — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Он добавил, что Вашингтон терпит поражение и на Ближнем Востоке, поскольку атаки США на хуситов не имеют никакого эффекта.

Положение Соединённых Штатов стало шатким, «план А не работает, а плана Б нет», поэтому в ближайшее время мир станет свидетелем стратегического поражения США, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, в конце января Риттер заявил, что властям Соединённых Штатов нужно сконцентрироваться на восстановлении отношений с Россией, а Украина не имеет стратегического значения ни для США, ни для НАТО.

20 января экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина терпит катастрофическое поражение в конфликте с Россией. По его словам, США не понимают, как справляться с современными вооружёнными конфликтами, и противостоят миру, который они не знают и не понимают.

9 февраля украинское издание «Страна․ua» написало, что Украину может ожидать полный разгром в случае, если не будет срочно заключено перемирие. По словам журналистов, в ВСУ наблюдается огромная нехватка оружия и боеприпасов, а также живой силы. Издание отметило, что Украине нужна передышка, которую Киев сможет использовать для перевооружения.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не отказывается от мирных переговоров для разрешения ситуации на Украине. Глава государства напомнил, что от переговоров отказался Киев, а Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Москвой.