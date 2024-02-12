Москва, 12 февраля, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Россия никогда не была против переговоров по Украине, но сейчас они невозможны из-за позиции киевского режима, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев

Он отметил, что сейчас вновь усиливаются голоса в пользу мирного урегулирования конфликта на Украине, «пусть даже ценой утраты ею части своих территорий».

«Россия никогда не выступала против возобновления переговорного процесса», — сказал он в интервью aif.ru.

Однако сейчас это невозможно из-за позиции киевского режима и лично Владимира Зеленского, который подписал указ, запрещающий вести переговоры с Россией, напомнил Нургалиев.

Он также добавил, что принимаемые законы и действия киевского режима в отношении Донбасса были направлены исключительно на его эскалацию.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, участвовавший в переговорах в Стамбуле, заявил, что украинская сторона была готова подписать мирное соглашение. По его словам, этому помешал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, потребовавший не подписывать никаких документов с Россией.

Президент России Владимир Путин в январе 2024 года, вспоминая о заявлении Арахамии, отметил, что военный конфликт мог бы закончиться полтора года назад, если бы украинская сторона не послушала Джонсона. Он назвал руководство Украины придурками, указав на то, что эта история очередной раз продемонстрировала несамостоятельность киевского режима.