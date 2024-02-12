Москва, 12 февраля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. К пятнице, 16 февраля, 80% территории России накроют аномально низкие температуры, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Алексей Даничев/РИА Новости

«До начала весны осталось три недели, но ни о какой весне я бы сейчас говорить не стал. По расчётам, в пятницу (16 февраля) и выходные на 80% территории страны [ожидаются] аномальные низкие температуры, ниже многолетних значений», — сказал он ТАСС.

Так, уточнил он, в центре Европейской России температура опустится на 12–14 градусов ниже климатической нормы.

На Урале, а также в Западной и Центральной Сибири, добавил Вильфанд, температура опустится на 8–14 градусов ниже нормы, на Дальнем Востоке, Якутии и Магадане — на 4–6 градусов ниже нормы.

Как сообщало ИА Регнум, в понедельник, 12 февраля, синоптики предупредили москвичей о том, что столицу накроет ледяной дождь и установится туманная погода. В Росгидромете предупредили о налипании мокрого снега и гололёде из-за прохождения атмосферного фронта в Москве. В отдельных районах города пройдёт ледяной дождь и ожидается туман. К вечеру 12 февраля температура воздуха, по прогнозам синоптика, составит до минус 1–3 градуса.