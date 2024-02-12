Хельсинки, 12 февраля, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Экс-премьер Финляндии Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,6% голосов при явке 70,7%, информирует на своём сайте министерство юстиции страны. Его сопернику — бывшему главе МИД Финляндии и депутату Пекке Хаависто — удалось получить 48,4% голосов. Согласно законодательству Финляндии, президент избирается на шесть лет, Стубб станет тринадцатым по счету главой государства. Он вступит в должность 1 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Первый тур выборов финского президента состоялся 28 января. Кроме Стубба и Хаависто, в нём участвовал спикер парламента Юсси Халла-ахо, а также политики Ли Андерссон, Олли Рен, Харри Харкимо, Ютта Урпилайнен, Мика Аалтола и Сари Эссайя.

Кто такой Стубб?

Александр Стубб родился 1 апреля 1968 года в Хельсинки. После назначения главой МИД в 2008 году проявил себя активным сторонником НАТО. В 2014–2015 годах возглавлял кабмин. В 2017 году он заявил, что навсегда уходит из политики, но в 2023 году неожиданно заявил о претензиях на пост главы государства.

Стубб проявил себя как активный сторонник евроатлантического и антироссийского курса. Он выступал против членства РФ в Совете Безопасности ООН, а также за отказ от полноценных отношений с восточным соседом до тех пор, пока российские войска находятся на Украине. Поддерживал конфискацию замороженных российских активов и их использование для помощи Киеву.

В одном из интервью Александр Стубб назвал своими ошибками во время работы в правительстве стремление к безвизовому режиму с Россией, одобрение газопровода «Северный поток «, а также включение Росатома в проект атомной электростанции Fennovoima. В сентябре 2023 года в интервью испанской газете 20minutos Александр Стубб призвать оказать сильное давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров.

11 января 2024 года Александр Стубб заявлял, что в случае, если он займет пост президента Финляндии, то он не планирует поддерживать политические отношения с руководством России. При этом он уточнял, что пограничные службы обеих стран сохраняют взаимодействие, а также российские и финские дипломаты продолжают сотрудничество.

По словам проживающего в Финляндии левого публициста Александра Коммари, Стубб — это ярый евроатлантист, неолиберал и конченый русофоб, которым он был и до 2022 года, и до 2014-го. В январе 2024 года он предполагал, что после его избрания «даже и американское ядерное оружие на территории Финляндии не будет сюрпризом».

Путин: проблемы будут

Если бы не США, отношения России и Финляндии продолжали бы нормально развиваться, заявил 17 декабря президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он считает, что проблемы начали возникать после того, как эта страна вошла в НАТО.

«Проблем не было. Теперь будут, потому что мы будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определённые воинские подразделения», — отмечал президент России. Он также считает, что аналогичная ситуация складывается с другими странами НАТО, потому что США как хозяин НАТО искусственно создают проблемы с Москвой — такой конкурент, как Россия, им не нужен.

В конце января 2024 года Стубб заявлял журналистам, что не ответил бы на звонок российского президента Владимира Путина, если бы он позвонил с желанием поздравить.

Говоря о расширении НАТО в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону 6 февраля, Владимир Путин напомнил о сорванном обещании Штатов не расширяться в восточном направлении.

«А потом что? Сказали: ну на бумаге же не зафиксировали, поэтому будем расширять. Пять расширений, погрузили туда и Прибалтику, и всю Восточную Европу, и так далее», — отметил глава государства, указав на то, что уже к 2008 году на саммите в Бухаресте было заявлено: двери для Украины и Грузии в НАТО открыты.

Финляндия отгородила себя от мира

Кандидат в президенты Андерссон, представляющая партию Левый союз, была единственная, кто не поддержал закрытие границ с Россией. По её мнению, закрывать все КПП на границе с Россией нельзя, поскольку это противоречит конституции страны и положениям международных соглашений.

Хельсинки решил закрыть финско-российскую границу, объясняя это наплывом мигрантов с территории России. В большинстве случаев речь идёт о выходцах с Ближнего Востока, желающих оказаться в Финляндии.

В ноябре власти Финляндии, ссылаясь на ту же причину, до 18 февраля закрыли КПП на границе с Россией, обвинив Москву в недостаточно тщательной проверке мигрантов. В России это осудили, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы, а официальный представитель МИД Мария Захарова в конце 2023 года отмечала, что Финляндия отгородила себя от мира и что Запад выстраивает новую заградительную стену.

Хельсинки испортил не только отношения с Россией, но и жизнь самим финнам, когда отказал им в возможности пересечь границу, подчеркнула дипломат. Захарова задала вопрос, обратившись ко всему Евросоюзу.

«Это более глобальный вопрос, что вообще Европейский союз намерен делать, оказавшись в американской ловушке?» — спросила представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня 2022 года НАТО официально пригласило Финляндию, а также Швецию вступить в альянс. Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО) 3 апреля. Подписание состоялось в небольшом кабинете финского представительства в НАТО в Брюсселе.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать на территории Финляндии какие-либо войска без соответствующего запроса с её стороны.

В качестве 31-го члена альянса Финляндию приняли в НАТО 4 апреля 2023 года, а уже через несколько месяцев стало известно о том, что на территории республики планируют открыть 15 военных районов, где смогут разместиться американские войска.

В МИД тогда напомнили: после того как во Второй мировой войне Финляндия приняла участие на стороне фашистской Германии, в Хельсинки выбрали мудрую и прагматичную политику неприсоединения, но вступление в НАТО стало отказом от «самоидентичности и какой-либо самостоятельности» республики. Также известно, что после включения Финляндии в НАТО длина общей границы России со странами альянса выросла более чем в два раза, что является кардинальным изменением обстановки в Северо-Европейском регионе.

В конце января 2024 года министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что в рамках шагов по обеспечению безопасности будут созданы два новых военных округа — Московский и Ленинградский. Также принято решение по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.