Барнаул, 12 февраля, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Охрана школ усилена в Алтайском крае из-за распространения фейковых сообщений о готовящихся нападениях на детей. Об этом сообщает 12 февраля пресс-служба правительства края.

Александр Рюмин/ТАСС

Информация о подготовке нападений на школы в Барнауле и других городах накануне появилась в социальных сетях и чатах. В правительстве региона отметили, что речь идёт о шаблонных фейковых сообщениях.

«По имеющейся информации, за рассылкой таких сообщений стоят украинские спецслужбы, их задача — посеять панику, напугать наших жителей, родителей», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы тем не менее усилили патрулирование и охрану учебных заведений. По факту появления фейков проводится проверка, распространителей ищут.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова опровергла сообщения о якобы готовящемся нападении на одну из школ. Она пояснила, что канал с фейковой информацией создан, вероятно, одним из украинских центров информационно-психологических операций. Эти центры, по её словам, пытаются посеять панику и оказать эмоциональное и психологическое воздействие на людей.