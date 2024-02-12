Днепропетровск, Украина, 12 февраля, 2024, 08:55 — ИА Регнум. В Днепропетровской области Украины в результате взрывов было повреждено оборудование одной из электроподстанций, сообщила украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Evgen Kotenko/Global Look Press

«Пострадало оборудование одной из подстанций «Укрэнерго», — говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что в Павлоградском и Синельниковском районах частично обесточивались бытовые и промышленные потребители.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинское агентство «Укринформ» сообщило, что в ночь на 12 февраля новые взрывы прозвучали в Павлограде Днепропетровской области Украины. В большинстве районов города пропало электричество, прекратилось водоснабжение.

10 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы России в период с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины.