Вашингтон, 12 февраля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Полномочия министра обороны США в связи с госпитализацией Ллойда Остина временно переданы заместителю министра Кэтлин Хикс. Об этом говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press Ллойд Остин

В Пентагоне отметили, что передача полномочий состоялась 10 февраля около 16:55 (11 февраля в 00:55 мск). Остин помещён в медучреждение из-за симптомов, указывающих на проблемы с мочевым пузырём.

«Заместитель министра приняла исполнение обязанностей и полномочий», — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Белый дом, Конгресс США и глава комитета начальников штабов проинформированы о ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, Ллойда Остина перевели в отделение интенсивной терапии после обследования, проведённого в день госпитализации. Шеф Пентагона, пояснили врачи, будет получать поддерживающее лечение, за его состоянием будут тщательно следить. Пока неизвестно, сколько Ллойд пробудет в больнице.

В декабре 2023 года у Остина выявили рак простаты, с 1 по 15 января 2024 года он находился в больнице. Министр подвергся критике за попытку скрыть своё заболевание, в том числе от Белого дома. Позднее Остин принёс извинения в связи с тем, что о его состоянии не была информирована не только общественность, но и глава государства Джо Байден.