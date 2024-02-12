Бишкек, 12 февраля, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к госсекретарю Соединённых Штатов Энтони Блинкену с призывом не вмешиваться во внутренние дела республики. Об этом Жапаров написал в письме, копию которого опубликовал в соцсетях.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Президент Киргизии Садыр Жапаров

По его словам, Киргизия выступает за равноправное сотрудничество и готова работать вместе со всеми странами и международными партнёрами, в том числе и с США.

«Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — написал он.

Киргизский лидер выразил сожаление, что Блинкен располагает необъективными сведениями о ситуации с правами и свободами человека в республике. Он также отметил, что большинство неправительственных/некоммерческих организаций в стране работают достойно и честно.

«Лишь небольшая, но очень активная группа этих структур, финансируемых иностранными государствами, и их отдельные представители являются источником недостоверной информации для их грантодателей», — подчеркнул Жапаров.

Он пригласил госсекретаря США посетить Киргизию и убедиться, что права и свободы человека находятся под «надёжной защитой конституции и законов».

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения» заявил, что Соединённые Штаты продолжают активные попытки внедрять в странах Центральной Азии свои неправительственные организации.

Дипломат напомнил, что среди тысяч созданных США неправительственных организаций сотни работают на постсоветском пространстве. Глава МИД подчеркнул, что многие из них действуют в Армении и особенно много их в Киргизии.

Также Лавров заявлял, что Россия ведёт работу против попыток США создавать в Центральной Азии свой плацдарм по аналогии с Украиной.