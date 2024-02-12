Вашингтон, 12 февраля, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин находится в отделении интенсивной терапии военного медицинского центра имени Уолтера Рида. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба военного ведомства со ссылкой на врачей медцентра.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

В заявлении врачей, которое приводится на сайте Пентагона, указано, что Остин госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем, сроки его выписки неизвестны. Уточняется, что в день госпитализации вечером главу Пентагона после прохождения проверок и обследований перевели в отделение интенсивной терапии.

Как пояснили врачи, глава минобороны США переведён в отделение для тщательного мониторинга и поддерживающего лечения. Сколько времени Остину придётся оставаться в военном госпитале, неизвестно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Пентагона Ллойд Остин передал свои полномочия замминистра в связи с госпитализацией из-за проблем с мочевым пузырём. Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс приняла исполнение обязанностей и полномочий руководителя военного ведомства.