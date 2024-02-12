Каир, 12 февраля, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты ведут переговоры по покупке и освоению земельных участков на побережье Египта у Средиземного моря. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

(сс) Michael Caven Египет

Общая площадь территории составляет 180 млн кв. м. При этом у Египта останется право собственности примерно на 20% этих участков. Ряд государственных предприятий и одна из крупнейших девелоперских компаний Египта Talaat Moustafa Group смогут иметь доли в пакете акций.

По данным источников, окончательное решение ещё не принято. Генеральный директор Главного управления по инвестициям и свободным зонам Египта Хоссам Хейба заявил в интервью телеканалу CNBC Arabia, что стоимость сделки, предварительно, составляет $22 млрд. Он утверждает, что проект согласуют уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября премьер-министр Египта Мустафа Мадбули предположил, что египетская экономика к 2030 году может стать одной из самых сильных в мире. Он уточнил, что власти республики приняли 22 постановления, которые направлены на стимулирование крупных инвестиций в стране, а также на создание среды для развития конкуренции.

4 января глава египетского минпромторга Ахмед Самир Салех заявил, что Египет станет для объединения БРИКС окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, он напомнил, что в 2022 году объём торговли между Египтом и пятью странами БРИКС достиг около $31,2 млрд, в то время как в 2021 году этот показатель составлял $25,5 млрд.