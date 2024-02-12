Вашингтон, 12 февраля, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Продажу акций Amazon на сумму около $2 млрд осуществил основатель компании Джефф Безос. Об этом 11 февраля сообщил журнал Forbes.

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Уточняется, что Безос 7 и 8 февраля продал около 12 млн акций Amazon. Свои активы бизнесмен продаёт впервые за более чем два года. Всего Безос в течение недели расстался с 1% акций. Предполагается, что миллиардер продал акции на фоне переезда в Майами (штат Флорида), где более благоприятные условия налогообложения.

Миллиардер покинул пост главы Amazon около двух лет назад, но ему принадлежит 9,4% акций компании, что делает его самым крупным акционером. Кроме того, Безос остался в совете директоров Amazon.

Безос является одним из самых богатейших людей на планете, его состояние оценивается в $196 млрд. В списке миллиардеров мира по версии Forbes, Безос занимает третье место, уступая только основателю SpaceX и Tesla Илону Маску ($201,6 млрд) и президенту группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно ($219,2 млрд).

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