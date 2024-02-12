Палестина, 12 февраля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля освободила ещё двух заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«В ходе совместной операции ЦАХАЛ, ISA и полиции Израиля в Рафахе ночью были спасены два израильских заложника, Фернандо Симон Марман и Луис Хар, которые были похищены ХАМАС 7 октября из кибуца Нир-Ицхак», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильских вооружённых сил.

Отмечается, что состояние здоровья спасённых, одному из которых 60, а другому 70 лет, оценивается как хорошее, их направили в больницу «Шиба», которая является медицинской базой Армии обороны Израиля, для прохождения медицинского обследования.

Как передавало ИА Регнум, ранее израильские вооружённые силы объявили о нанесении серии ударов по объектам ХАМАС в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, обстрелам со стороны ЦАХАЛ подверглись жилые дома и две мечети, в результате атаки погибли по меньшей мере 100 человек, ещё 230 получили ранения. Отмечалось, что большинство погибших и пострадавших — женщины и дети.

В начале января телеканал Al-Arabiya сообщил, что руководство палестинского движения ХАМАС приняло решение прекратить любые переговоры по освобождению заложников после взрыва в их офисе в Ливане, в результате которого погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и его соратник. 2 января глава политбюро Исмаил Хания заявил, что движение освободит заложников только на своих условиях, а любые инициативы по обмену будут рассматриваться только после прекращения огня со стороны Израиля.

7 октября 2023 года ХАМАС во время нападения на приграничные районы Израиля взяло в заложники десятки человек, в том числе несколько военнослужащих. С начала эскалации палестино-израильского конфликта состоялось несколько обменов. В середине декабря руководство палестинского движения в специальном обращении объявило о невозможности дальнейших переговоров по обмену заложников, пока Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа.