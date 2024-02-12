Владивосток, 12 февраля, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Сальмонеллу выявили в пробах анализов, которые брались у пациентов с острой кишечной инфекцией после их посещения кафе в городе Дальнереченске Приморского края, сообщило в своём Telegram-канале региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

Ранее стало известно, что в больницу в Дальнереченске обратились с пищевым отравлением более 20 человек.

«При проведении исследований молекулярно-генетическим методом в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла», — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что приостановили работу кафе, которое связано со случаями острой кишечной инфекции.

Кроме того, представитель ведомства в беседе с «РИА Новости» рассказал, что число отравившихся в этом заведении общественного питания увеличилось до 31.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля появилась информация о том, что в Иркутске медики госпитализировали 11 человек с признаками пищевого отравления. Среди пациентов двое детей.

После этого глава города Руслан Болотов поручил провести проверку точек общественного питания и оказать пострадавшим необходимую помощь.

3 февраля прокуратура Иркутской области проинформировала о том, что суд поместил под арест владельца и повара кафе, которое посещали 11 человек, госпитализированных с пищевым отравлением.