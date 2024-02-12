Южно-Сахалинск, 12 февраля, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Три человека погибли и двое пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей на Сахалине. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по Сахалинской области.

Авария произошла 12 февраля около 09:30 по местному времени (01:30 мск) в Тымовском районе на 514-м километре федеральной автодороги Южно-Сахалинск — Оха. По предварительной информации, 38-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Mark II не справилась с управлением и совершила выезд на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилей Toyota Chaser.

В результате ДТП на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи скончались два пассажира первого автомобиля и одна пассажирка второго автомобиля. Женщина-водитель и пассажир Toyota Chaser, девочка семи лет, госпитализированы. О состоянии пострадавших не сообщается.

По данным ГИБДД, женщина-водитель Toyota Mark II находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства и причины смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что четверо взрослых и двое детей пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Крыму. Авария произошла в районе 58-го км автодороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь.

Также сообщалось, что в Кении погиб в ДТП действующий обладатель мирового рекорда по марафону 24-летний Келвин Киптум. Спортсмен разбился на своём автомобиле вместе с тренером.