Москва, 12 февраля, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Евросоюз трансформировался в объединение, враждебное России, и смены антироссийской политики в ближайшей перспективе не ожидается. Об этом 12 февраля заявил исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«Каких-либо позитивных изменений в политике Евросоюза на российском направлении, тем более в ближайшей перспективе, не ожидаем. Главное, ЕС уже трансформировался во враждебное России объединение. И многое из того, что мы сегодня здесь наблюдаем, говорит в пользу того, что Евросоюз продолжит жить и дышать противостоянием с нашей страной», — указал Логвинов.

Российский дипломат пояснил, что в Брюсселе не скрывают готовности играть «вдолгую», даже после краха «блицкрига». В качестве подтверждения может служить сентенция, которая всё чаще звучит, о том, что судьба Евросоюза полностью зависит от исхода российской спецоперации на Украине.

Как отметил Логвинов, вряд ли стоит ожидать, что в результате предстоящих этим летом европейских выборов появятся те, у кого найдётся достаточно политической воли, чтобы честно признать допущенные в последние годы Брюсселем стратегические ошибки и заняться их исправлением

Выборы депутатов Европарламента состоятся с 6 по 9 июня 2024 года. По итогам выборов будет утверждён новый состав Еврокомиссии. Кроме того, лидеры стран Евросоюза должны будут избрать нового председателя Евросовета. Глава Евросовета избирается на 2,5 года с возможностью продления полномочий на такой же срок. Депутаты Европейского парламента избираются на срок пять лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бельгийский политик и глава Европейского совета Шарль Мишель отказался от участия в выборах в Европейский парламент, так как рассчитывает остаться на занимаемой им на данный момент должности. Политик не намерен уходить в отставку до окончания срока полномочий. Мандат действующего председателя Евросовета завершается в ноябре этого года.

Как пояснил Мишель, он отказался от идеи баллотироваться из-за обрушившейся в его адрес критики за то, что своим уходом он даст шанс премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возглавить Евросовет.