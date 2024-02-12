Палестина, 12 февраля, 2024, 05:15 — ИА Регнум. В результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Рафах, расположенному на юге сектора Газа, на границе с Египтом, погибли по меньшей мере 63 человека, десятки получили ранения, сообщил, 12 февраля, телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По информации источника, авиация Израиля нанесла массированный удар по жилым домам на севере и в центральной части Рафаха и по мечетям «Аль-Худа» и «Аль-Рахма», где укрываются беженцы. В результате обстрелов под завалами были обнаружены тела 63 погибших.

Отмечается, что десятки пострадавших, среди которых есть дети, доставлены в Кувейтскую больницу.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил обеспокоенность в связи с возможным наступлением ЦАХАЛ на Рафах. Он подчеркнул, что в этом городе убежище нашли более половины населения сектора Газа.

Позднее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Египет пригрозил Израилю разорвать действующее с 1978 года мирное соглашение, если израильские вооружённые силы начнут военную операцию в Рафахе. По данным AP, в этом городе собрались около 2,3 миллиона человек, покинувших свои дома на севере палестинского анклава из-за вторжения ЦАХАЛ.