По меньшей мере 63 человека погибли в результате удара ЦАХАЛ по Рафаху
Палестина, 12 февраля, 2024, 05:15 — ИА Регнум. В результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Рафах, расположенному на юге сектора Газа, на границе с Египтом, погибли по меньшей мере 63 человека, десятки получили ранения, сообщил, 12 февраля, телеканал Al Jazeera.
По информации источника, авиация Израиля нанесла массированный удар по жилым домам на севере и в центральной части Рафаха и по мечетям «Аль-Худа» и «Аль-Рахма», где укрываются беженцы. В результате обстрелов под завалами были обнаружены тела 63 погибших.
Отмечается, что десятки пострадавших, среди которых есть дети, доставлены в Кувейтскую больницу.
Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил обеспокоенность в связи с возможным наступлением ЦАХАЛ на Рафах. Он подчеркнул, что в этом городе убежище нашли более половины населения сектора Газа.
Позднее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Египет пригрозил Израилю разорвать действующее с 1978 года мирное соглашение, если израильские вооружённые силы начнут военную операцию в Рафахе. По данным AP, в этом городе собрались около 2,3 миллиона человек, покинувших свои дома на севере палестинского анклава из-за вторжения ЦАХАЛ.