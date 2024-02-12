Москва, 12 февраля, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыски в центральном офисе Росавиации у исполняющего обязанности начальника Управления инспекции по безопасности полётов Кристины Бывалиной и заместителя начальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По информации источника, произошедшие 7 февраля обыски связаны с подозрением в незаконном выводе за рубеж 59 самолётов Ил-76 и вертолётов Ми-8 в период с марта 2022 по июнь 2023 года. Отмечается, что 36 бортов Росавиация дерегистрировала в связи с продажей в другие страны. Причём покупателями 21 воздушного судна стали резиденты стран, не входящих в Евразийский экономический союз, восемь из которых были реализованы в недружественные России страны.

«В ходе мероприятий были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учёта воздушных судов», — сообщил собеседник.

В отношении Петра Козырева и Кристины Бывалиной возбудили уголовные дела по статье о халатности. Подозреваемым грозит наказание в виде ареста до трёх месяцев.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года в центральном офисе Росавиации сотрудники МВД и ФСБ России провели масштабные обыски в рамках уголовного дела по факту хищения неосвоенных средств бюджета, выделенных Росавиации для субсидий на межрегиональных авиарейсы. Обыски проводились в офисах начальника Управления цифровой трансформации и обеспечения агентства Татьяны Кочеровой, главы Управления обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчётности Елены Кудлаевой.