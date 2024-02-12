Москва, 12 февраля, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Российская компания «Силовые машины», против которой США ввели санкции ещё в 2018 году, выиграла судебный иск против вьетнамской государственной корпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam). Об этом сообщил журналистам осведомленный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Отмечается, что речь идёт о первой публичной победе подсанкцонной российской компании в международном арбитраже по крайней мере с февраля 2022 года. Обращение «Силовых машин» рассматривал Сингапурский международный арбитражном центре (SIAC).

В 2019 году компания подала иск с требованием взыскать средства, вложенные в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме. Его реализацию остановили из-за американских рестрикций.

По данным источника, сумма, назначенная судом к выплате, представляет собой компенсацию фактических расходов на строительство проекта до момента расторжения контракта. Вьетнамская корпорация, в свою очередь, подавала встречный иск, требуя возместить ей около $3,5 млрд. Суд отклонил заявление PetroVietnam.

Представитель «Силовых машин» подтвердил РБК, что арбитражный суд вынес решение в пользу компании. Это произошло в ноябре 2023 года. В компании также отметили, что удовлетворены постановлением SIAC. Вместе с тем в организации назвали конфиденциальными условия этого решения, которые нельзя раскрывать любой из сторон.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря газета The Wall Street Journal написала о том, что авиакомпания «Волга-Днепр», которая является крупнейшим грузоперевозчиком России, подала в суд на Канаду. Иск поступил в канадский федеральный суд ещё в ноябре 2023 года.

Авиакомпания попросила признать введённые против неё ограничения недействительными. Федеральный суд Канады должен принять решение о судьбе арестованного в стране самолета Ан-124 «Руслан».

8 февраля стало известно, что в ЕС предложили ввести санкции против 55 юридических и 60 физических лиц из России, которые, как считают в Брюсселе, связаны с производством и поставкой оружия, технологий и электроники. Ограничения могут быть введены уже в рамках нового санкционного пакета.