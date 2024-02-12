Бандунг, Индонезия, 12 февраля, 2024, 03:53 — ИА Регнум. 35-летний футболист индонейзийского клуба «Персикас Субанг» Септиан Рахарджа погиб после удара молнии во время матча в Бандунге (провинция Западная Ява), сообщил в субботу, 11 февраля, индонезийский новостной портал Detik.

(сс) skeeze Удар молнии

По информации источника, трагедия произошла днём 10 февраля на стадионе «Силиванги». После удара молнии пострадавшего доставили в городскую больницу, где он скончался от полученных травм.

Глава полиции Бандунга подтвердил, что жертвой инцидента стал 35-летний Септиан Рахарджа, семья которого выступила против вскрытия, однако не стала подавать в суд по этому поводу.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря 2023 года 21-летний футболист бразильской любительской команды «Униау Жапиренсе» Кайо Энрике де Лима Гонсалвешпогиб после удара молнии во время матча на стадионе в Санту-Антониу-да-Платина. Тогда в результате инцидента пострадали ещё шесть игроков, которых госпитализировали с ожогами.